Сборная Эквадора отказалась от встречи с Россией ради матча с командой США

Сборнаяотказалась от возможности провести товарищеский матч св 2025 году. Об этом сообщил президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас.

«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ.

Но в 2025 году матча с Россией не будет — мы решили играть с США.

Никакое соглашение с РФС мы не подписали, на данный момент игра невозможна. Разговоров о будущем у нас тоже не было», — приводит слова Эгаса Sport24.

В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.