Сборная Эквадора отказалась от встречи с Россией ради матча с командой США

Франсиско Эгас Фото: globallookpress.com
«Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ.
Но в 2025 году матча с Россией не будет — мы решили играть с США.
Никакое соглашение с РФС мы не подписали, на данный момент игра невозможна. Разговоров о будущем у нас тоже не было», — приводит слова Эгаса Sport24.
В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.