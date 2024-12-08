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    Сборная Эквадора отказалась от встречи с Россией ради матча с командой США

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Эквадора Сборная США Товарищеские матчи РФС
    Сборная Эквадора отказалась от возможности провести товарищеский матч с Россией в 2025 году. Об этом сообщил президент Федерации футбола Эквадора Франсиско Эгас.

    Франсиско Эгас
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    Франсиско Эгас

    «Мы не смогли договориться с РФС о товарищеском матче наших сборных. Российская сторона хотела сыграть в РФ.

    Но в 2025 году матча с Россией не будет — мы решили играть с США.

    Никакое соглашение с РФС мы не подписали, на данный момент игра невозможна. Разговоров о будущем у нас тоже не было», — приводит слова Эгаса Sport24.

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    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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