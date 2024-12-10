Моуринью: На Евро люди кричали «Ямаль», но мне больше нравится Нико Уильямс

Жозе Моуринью — главный тренер «Фенербахче» Фото: globallookpress.com
«На чемпионате Европы люди кричали "Ямаль, Ямаль и Ямаль". Он замечательный парнишка, но лично мне больше нравится Нико (Уильямс).
Надеюсь, что в итоге он наденет белую футболку, ведь в Испании я болею именно за эту команду. Поддерживаю мадридский Реал», — приводит слова Моуринью Cadena Ser.
Матч между «Фенербахче» и «Атлетиком» состоится завтра, 11-го декабря в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.
В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 5 матчей в рамках Лиги Европы, забил гол и сделал 2 голевые передачи.