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    Вирджил ван Дейк«Жирона» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Моуринью: На Евро люди кричали «Ямаль», но мне больше нравится Нико Уильямс

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью перед матчем 6-го тура общего этапа Лиги Европы против «Атлетика» отметил нападающего испанцев Нико Уильямса.

    Жозе Моуринью — главный тренер «Фенербахче»
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    Жозе Моуринью — главный тренер «Фенербахче»

    «На чемпионате Европы люди кричали "Ямаль, Ямаль и Ямаль". Он замечательный парнишка, но лично мне больше нравится Нико (Уильямс).

    Надеюсь, что в итоге он наденет белую футболку, ведь в Испании я болею именно за эту команду. Поддерживаю мадридский Реал», — приводит слова Моуринью Cadena Ser.

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    • Матч между «Фенербахче» и «Атлетиком» состоится завтра, 11-го декабря в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 5 матчей в рамках Лиги Европы, забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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