Главный тренерперед матчем 6-го тура общего этапа Лиги Европы противотметил нападающего испанцев

«На чемпионате Европы люди кричали "Ямаль, Ямаль и Ямаль". Он замечательный парнишка, но лично мне больше нравится Нико (Уильямс).

Надеюсь, что в итоге он наденет белую футболку, ведь в Испании я болею именно за эту команду. Поддерживаю мадридский Реал», — приводит слова Моуринью Cadena Ser.

Матч между «Фенербахче» и «Атлетиком» состоится завтра, 11-го декабря в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

В нынешнем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 5 матчей в рамках Лиги Европы, забил гол и сделал 2 голевые передачи.