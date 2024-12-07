«Осер» — «ПСЖ»: счет матча 0:0, обзор

В матче 14-го тура французской Лиги 1сыграли вничью.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга.

Отметим, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов всю игру провел на скамейке запасных.

Футбол. Франция. Лига 1 Осер — ПСЖ 0:0 Осер: Донован Леон, Гэбриэл Ошо, Жубал, Клеман Акпа, Ки-Яна Хувер (Поль Жоли, 84'), Гидеон Менса, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Хамед Траоре Жуниор, Гаэтан Перрен (Адо Онаиву, 77'), Лассин Синайоко (Тио Бэр, 83') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Гонсалу Рамуш (Рандаль Коло Муани, 62'), Фабиан Руис (Марко Асенсио, 79'), Витор Феррейра, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Усман Дембеле, 62'), Ли Кан Ин (Дезире Дуэ, 67') Предупреждения: Хамед Траоре Жуниор (73'), Лассин Синайоко (76'), Вильян Пачо (85')

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» смог набрать 34 очка и закрепился на первом месте в турнирной таблице. У «Осена» осталось 20 баллов и восьмое место.