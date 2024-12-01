«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: счет матча 1:1, обзор голов

В 13-м туре английской Премьер-лигине выявили победителя — 1:1.

В первом тайме не было забито мячей. Только на 54-й минуте Бреннан Джонсон вывел «шпор» вперед с передачи Тимо Вернера.

«Дачники» смогли отыграться на 67-й минуте после точного удара Тима Кэрни.

Он же на 83-й минуте получил прямую красную карточку.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Фулхэм 1:1 Голы: 1:0 Бреннан Джонсон (54'), 1:1 Томас Кейрни (67') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис, Дестини Удоджи, Педро Порро, Джеймс Мэддисон (Лукас Бергвалль, 85'), Ив Биссума, Папе Сарр (Арчи Грей, 85'), Бреннан Джонсон, Сон Хын Мин, Тимо Вернер (Деян Кулушевски, 68') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Кенни Тете, Эмиль Смит-Роу (Райан Сесеньон, 86'), Саша Лукич (Томас Кейрни, 62'), Сандер Берге, Рауль Хименес (Родриго Мунис, 78'), Рейсс Нелсон (Гарри Уилсон, 62'), Алекс Айуоби (Тимоти Кастань, 86') Предупреждение: Саша Лукич (57') Удаление: Томас Кейрни (83')

В 14-м туре «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Борнмутом», а «Фулхэм» примет «Брайтон».