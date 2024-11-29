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    «Тоттенхэм» и «Рома» поделили очки в матче Лиги Европы

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    Завершились два матча 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

    Фрагмент матча «Тоттенхэм» — «Рома»
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    Фрагмент матча «Тоттенхэм» — «Рома»

    В одной из встреч «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ромой» со счетом 2:2.

    В составе лондонской команды голы забили Сон Хын Мин на 5-й минуте с пенальти и Бреннан Джонсон на 34-й минуте.

    У «Ромы» голы записали на свой счет Эван Н'Дика на 20-й минуте и Матс Хуммельс на 90+1-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Тоттенхэм — Рома 2:2
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (пенальти) (5'), 1:1 Эван Н'Дика (20'), 2:1 Бреннан Джонсон (34'), 2:2 Матс Хуммельс (90 + 1') Тоттенхэм: Фрейзер Форстер, Раду Дрэгушин, Бен Дэвис, Педро Порро, Арчи Грей, Деян Кулушевски, Родриго Бентанкур (Лукас Бергвалль, 77'), Папе Сарр (Ив Биссума, 68'), Бреннан Джонсон (Джеймс Мэддисон, 68'), Доминик Соланке, Сон Хын Мин (Тимо Вернер, 77') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Зеки Челик (Никола Залевский, 65'), Эван Н'Дика, Матс Хуммельс, Джанлука Манчини, Леандро Паредес, Ману Коне, Стефан Эль-Шаарави (Алексис Салемакерс, 69'), Артем Довбик, Пауло Дибала (Матиас Соуле, 46') Предупреждения: Деян Кулушевски (28'), Леандро Паредес (28'), Родриго Бентанкур (72')

    После этого матча «Тоттенхэм» занимает 9-е место в таблице с 10-ю очками в активе, а «Рома» — на 21-й позиции (6).

    В параллельном матче «Брага» разгромила «Хоффенхайм» со счетом 3:0.

    У португальской команды голы записали на свой счет Брума на 2-й минуте, Рожер Фернандеш на 8-й и Витор Карвальо на 90+5-й минуте.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Брага — Хоффенхайм 3:0
    Голы: 1:0 Брума (2'), 2:0 Рубен Фернандеш (8'), 3:0 Витор Карвальо (90 + 5') Брага: Матеус, Жоау Феррейра, Сику Ньякате (Робсон Бамбу, 75'), Брайт Арри-Мби, Рубен Фернандеш (Виктор Гомес, 66'), Витор Карвальо, Жоау Моутинью (Жан-Батист Горби, 87'), Брума, Габри Мартинес (Юри Рибейру, 87'), Рикарду Орта, Амин Эль-Уаззани (Роберто Фернандес, 66') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Акпогума, Артур Шавес, Валентен Жендрей, Том Бишоф (Деннис Гайгер, 64'), Антон Стах (Макс Мёрштедт, 81'), Давид Юрасек, Мергим Бериша, Адам Гложек (Умут Тохумджу, 64'), Андрей Крамарич (Харис Табакович, 72'), Якоб Бруун Ларсен (Александер Прасс, 72') Предупреждение: Адам Гложек (41')

    «Брага» занимает 18-е место в таблице с 7-ю очками в активе, а «Хоффенхайм» — на 25-й позиции (5).

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