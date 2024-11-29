ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Барселона» примет «Лас-Пальмас», «Атлетико» М будет гостить у «Вальядолида», «Реал» М примет «Хетафе»

    Обзор матчей 15-го тура испанской Примеры

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Алавес Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вальядолид Вильярреал Жирона Лас-Пальмас Леганес Мальорка Осасуна Райо Вальекано Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эспаньол
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса» Мохамед СалахБудущее Салаха: пять возможных сценариев
  • 17:29
    • Дюков: Я принял решение участвовать в выборах президента РФС
  • 17:30
    • Разработчики футбольного симулятора UFL представили релизный трейлер
  • 13:47
    • Источник: «Зенит» планирует подписать полузащитника «Ахмата»
  • 12:43
    • Чистяков назначен на матч «Краснодар» — «Спартак»
  • 12:18
    • «Брайтон» и еще три клуба АПЛ следят за нападающим «Спартака»
    Все новости спорта
    Роберт Левандовский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберт Левандовский
    Матчи 15-го тура испанской Примеры пройдут с 29 ноября по 2 декабря

    «Мальорка» — «Валенсия»

    29 ноября, пятница, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» — «Лас-Пальмас»

    30 ноября, суббота, 16:00 мск

    «Алавес» — «Леганес»

    30 ноября, суббота, 18:15 мск

  • Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих
  • Йозуа Киммих может стать для «Реала» новым Тони Кроосом
  • 12/11/2024

    • «Эспаньол» — «Сельта»

    30 ноября, суббота, 20:30 мск

    «Вальядолид» — «Атлетико» М

    30 ноября, суббота, 23:00 мск

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Вильярреал» — «Жирона»

    1 декабря, воскресенье, 16:00 мск

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    «Реал» Мадрид — «Хетафе»

    1 декабря, воскресенье, 18:15 мск

  • Проблемы «Реала» накапливаются: от поредевшего состава до стадиона стоимостью миллиард долларов
  • В этом сезоне «Реал» выглядит уязвимым и неуверенным, к чему этот легендарный клуб не привык
  • 24/11/2024

    • «Райо Вальекано» — «Атлетик» Б

    1 декабря, воскресенье, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Бетис»

    1 декабря, воскресенье, 23:00 мск

  • Ничего личного. Анчелотти рискует быть уволенным из «Реала» до Нового года
  • Знаменитый итальянец провалил начало сезона и чемпионы Европы не колеблясь уволят легенду клуба
  • 13/11/2024

    • «Севилья» — «Осасуна»

    2 декабря, воскресенье, 23:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  5.04
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Умалатов — Мусаев
  • Бои
  • Завтра в 00:10
    •  2.25
  • Прогноз на матч Болонья — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры