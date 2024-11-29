Примера. «Барселона» примет «Лас-Пальмас», «Атлетико» М будет гостить у «Вальядолида», «Реал» М примет «Хетафе»

«Мальорка» — «Валенсия»
29 ноября, пятница, 23:00 мск
Календарь и таблица испанской Примеры
«Барселона» — «Лас-Пальмас»
30 ноября, суббота, 16:00 мск
«Алавес» — «Леганес»
30 ноября, суббота, 18:15 мск
«Эспаньол» — «Сельта»
30 ноября, суббота, 20:30 мск
«Вальядолид» — «Атлетико» М
30 ноября, суббота, 23:00 мск
«Вильярреал» — «Жирона»
1 декабря, воскресенье, 16:00 мск
«Реал» Мадрид — «Хетафе»
1 декабря, воскресенье, 18:15 мск
«Райо Вальекано» — «Атлетик» Б
1 декабря, воскресенье, 20:30 мск
«Реал Сосьедад» — «Бетис»
1 декабря, воскресенье, 23:00 мск