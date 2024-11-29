Каманцев подробно рассказал о проверке матчей «Крыльев Советов»

Руководитель судейского комитета РФСвысказался о проверке матчей

«Берется поминутный анализ матча, его эпизоды изучаются разными членами судейского комитета. Также эксперты оценивают весь матч не только на ключевые ошибки, но и в целом смотрят работу судей. В конечном итоге выводится баланс решений арбитра в матчах, и выявляем было ли отклонение.

Если были ключевые ошибки и мелкие фолы с перекосом в одну сторону, то мы составляем несколько мнением экспертов. Ориентировочно в середине декабря завершим проверку.

Сотрудника назвать не могу, в том числе чтобы не помешать следственным действиям. Почему проверяем матчи за два года? Звучала информация, что примерно за это время сформировался долг», — цитирует Каманцева «Спорт-Экспресс».

Ранее на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.