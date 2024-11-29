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    Украинец и конкурент Сафонова претендуют на приз лучшему вратарю года от ФИФА

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    Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2024 года.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    В список номинантов попали Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Андрей Лунин («Реал») и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

    Претенденты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА
    fifa.com

    Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

  • ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2024 года
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