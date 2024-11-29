Украинец и конкурент Сафонова претендуют на приз лучшему вратарю года от ФИФА

Международная федерация футбола () назвала претендентов на звание лучшего вратаря по итогам 2024 года.

В список номинантов попали Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Андрей Лунин («Реал») и Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»).

Претенденты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА fifa.com

Победитель будет определен по итогам голосования, в котором принимают участие по три представителя от каждой страны — капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» от France Football по итогам сезона-2023/2024 стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри.