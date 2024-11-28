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    «Андерлехт» сыграл вничью с «Порту», «Галатасарай» потерял очки с АЗ в ЛЕ

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    Закончились еще два матча пятого первого временного слота общего этапа Лиги Европы.

    Виктор Осимхен
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    Виктор Осимхен

    Бельгийский «Андерлехт» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» - 2:2.

    Голы у бельгийцев забивали Тристан Дегреф (52-я) и Франсис Амузу (86-я).

    У гостей отличились Вендерсон Галено (24-я) и Фабиу Виейра (83-я)

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    Андерлехт — Порту 2:2
    Голы: 0:1 Вендерсон Галено (пенальти) (24'), 1:1 Тристан Дегриф (52'), 1:2 Фабиу Виейра (83'), 2:2 Франсис Амузу (86') Андерлехт: Колин Косеманс, Томас Фоке (Нунцио Энгванда-Онжена, 84'), Матиас Йёргенсен, Ян-Карло Симич, Матс Ритс, Марио Струйкенс, Леандер Дендонкер (Яри Версхарен, 84'), Тристан Дегриф (Андерс Драйер, 73'), Самуэль Эдози (Франсис Амузу, 60'), Каспер Дольберг (Luis Vasquez, 72'), Moussa N’Diaye Порту: Диогу Кошта, Пепе (Гонсалу Боржеш, 75'), Франсишку Моура, Отавио, Неуэн Перес, Галено, Алан Варела, Стефен Эустакиу (Фабиу Виейра, 82'), Жоау Мариу (Мартин Фернандеш, 46'), Николас Гонсалес, Samu Aghehowa Предупреждения: Moussa N’Diaye (28'), Жоау Мариу (34'), Николас Гонсалес (44'), Франсишку Моура (54')

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Голландский АЗ Алкмар и турецкий «Галатасарай» не выявили победителя — 1:1.

    Уже на второй минуте Свен Минайс вывел хозяев вперед. Гости смогли отыграться на 43-й минуте после точного удара Виктора Осимхена.

    Футбол. Лига Европы. Этап лиги
    АЗ Алкмар — Галатасарай 1:1
    Голы: 1:0 Свен Мейнанс (2'), 1:1 Виктор Осимхен (43') АЗ Алкмар: Йерун Зут, Сеия Маикума, Алешандре Пенетра, Давид Мёллер Вольфе, Пер Копмейнерс, Йорди Класи (Dave Kwakman, 46'), Свен Мейнанс, Зико Бюрместер (Kees Smit, 71'), Рубен ван Боммел (Эрнест Поку, 46'), Майкель Лахдо (Денсо Касиус, 71'), Трой Пэрротт (Свен Мейнанс, 80') Галатасарай: Фернандо Муслера, Абдюлькерим Бардакджи, Виктор Нельссон (Metehan Baltaci, 46'), Давинсон Санчес, Дрис Мертенс, Юнус Акгюн (Элиас Йелерт, 86'), Габриэл Сара (Хаким Зиеш, 86'), Лукас Торрейра, Миши Батшуайи (Керем Демирбай, 64'), Виктор Осимхен, Baris Alper Yilmaz (Беркан Кутлу, 86') Предупреждения: Рубен ван Боммел (6'), Трой Пэрротт (73'), Дрис Мертенс (84'), Kees Smit (88'), Виктор Осимхен (88'), Давинсон Санчес (89'), Kees Smit (90 + 2'), Юнус Акгюн (90 + 6')
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