Сборная Таджикистана готова сыграть с Россией в 2025 году

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
«Сейчас у нас конец года, мы подводим итоги. Еще 9 декабря будет жеребьевка отбора кубка Азии — станут известны соперники сборной Таджикистана. Тогда после этого будем все смотреть.
В планах матч с Россией на следующий год есть. Но мы будем все смотреть в январе следующего года. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.
Напомним, в ноябре 2022 года товарищеский матч между сборными России и Таджикистана завершился вничью 0:0.
Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.