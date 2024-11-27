Сборная Таджикистана готова сыграть с Россией в 2025 году

Сборнаяне против проведения товарищеского матча с. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«Сейчас у нас конец года, мы подводим итоги. Еще 9 декабря будет жеребьевка отбора кубка Азии — станут известны соперники сборной Таджикистана. Тогда после этого будем все смотреть.

В планах матч с Россией на следующий год есть. Но мы будем все смотреть в январе следующего года. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.

Напомним, в ноябре 2022 года товарищеский матч между сборными России и Таджикистана завершился вничью 0:0.

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.