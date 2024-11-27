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    Сборная Таджикистана готова сыграть с Россией в 2025 году

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Таджикистана Товарищеские матчи
    Сборная Таджикистана не против проведения товарищеского матча с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Сейчас у нас конец года, мы подводим итоги. Еще 9 декабря будет жеребьевка отбора кубка Азии — станут известны соперники сборной Таджикистана. Тогда после этого будем все смотреть.

    В планах матч с Россией на следующий год есть. Но мы будем все смотреть в январе следующего года. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Салиева Sport24.

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    • Напомним, в ноябре 2022 года товарищеский матч между сборными России и Таджикистана завершился вничью 0:0.

    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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