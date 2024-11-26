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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    «Янг Бойз» — «Аталанта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Италии Аталанта Янг Бойз Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Швейцарский клуб «Янг Бойз» и «Аталанта» из Италии проведут очную встречу в 5-м туре Лиги чемпионов УЕФА. Матч назначен на 26 ноября 23:00 по мск.

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    Швейцарцы являются аутсайдерами турнира. После 4 туров они занимают 34-е место из 36 возможных, не набрав ни одного очка. Клуб проиграл 4 встречи с общим счетом 1:11. Пожалуй, самым удачным является результат матча против «Интера», в котором «Янг Бойз» удалось проиграть всего лишь в один мяч (0:1).

    «Аталанта» не проигрывает с конца сентября во всех турнирах. Серия насчитывает 11 поединков. В шести последних бергамаски одержали победу. В Серии А команда сейчас лидирует, а в Лиге чемпионов занимает 9-е место с 8 очками. Хорошую форму гостей ярко демонстрирует недавняя победа над «Наполи» со счетом 3:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Эксперты убивают всю интригу, так как коэффициенты четко показывают, что у «Янг Бойз» мало шансов на успех.

    • Букмекеры дают на «Аталанту» 1.40, а на победу «Янг Бойз» — 7.40. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 5.00.

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 3.00 и 2.11 соответственно.

    • ИИ уверен в победе «Аталанты». Он просчитал, что результат будет 4:2 в пользу команды из Бергамо.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Янг Бойз» — «Аталанта» на LiveCup.Run, где помимо этого можно узнать статистику команд, их составы перед игрой, а также выбрать букмекера для ставок.

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