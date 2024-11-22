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    Роналдо будет баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола

    Футбол Латинская Америка
    Знаменитый бразильский нападающий Роналдо уверен, что бразильскому футболу необходимы срочные преобразования.

    Роналдо
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    Роналдо

    «Годами я говорил о своей идее стать президентом Бразильской конфедерации футбола (CBF). Мое желание не изменилось. Мы ждем подходящего момента, я предельно готов. Бразильский футбол нуждается в больших переменах.

    Сейчас я не кандидат, потому что никаких выборов не предвидится. Это просто мое желание», — цитирует Роналдо инсайдер Фабрицио Романо.

    Сейчас 48-летний Роналдо является президентом испанского клуба «Реал Вальядолид».

    За сборную Бразилии (1994-2011) он провел 98 матчей и забил 62 гола. В ее составе он дважды становился чемпионом мира (1994, 2002). В 1997 и 2022 годах он получал «Золотой мяч».

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