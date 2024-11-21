«Вест Хэм» ищет замену Лопетеги

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
По информации Mail Sport, лондонский клуб уже составил шорт-лист кандидатов, которые могут заменить испанца.
Источник утверждает, что в этот список входят бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, Рогер Шмидт, нынешний наставник «Штутгарта» Себастьян Хенесс и экс-тренер сборной Дании Каспер Юльманн.
«Вест Хэм» набрал 12 очков в 11 турах и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге.
Напомним, Лопетеги возглавил «Вест Хэм» перед началом текущего сезона.