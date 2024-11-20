Черногория легко победила Турцию, Уэльс разгромил Исландию в Лиге наций

В Лиге наций В в группе 4 также завершились встречи 6-го тура.

Черногория на своем поле обыграла Турцию — 3:1.

Главным героем встречи стал нападающий Никола Крстович, оформивший хет-трик.

Единственный мяч у гостей на счету Кенана Йилдыза.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Черногория — Турция 3:1 Голы: 1:0 Никола Крстович (29'), 1:1 Кенан Йылдыз (37'), 2:1 Никола Крстович (45'), 3:1 Никола Крстович (73') Черногория: Игорь Никич, Марко Туци, Игор Вуячич, Никола Шипчич, Марко Вукчевич, Марко Янкович, Стефан Лончар, Никола Крстович, Стеван Йоветич (Milos Brnovic, 83'), Milan Vukotic (Эдвин Куч, 69'), Ognjen Gasevic (Дритон Цамай, 86') Турция: Мерт Гюнок, Эрен Эврен Эльмалы (Мерт Мюльдюр, 46'), Эмирхан Топчу (Самет Акайдын, 46'), Мерих Демирал, Кан Айхан (Семих Кылычсой, 82'), Керем Актюркоглу, Арда Гюлер, Юнус Акгюн (Baris Alper Yilmaz, 74'), Окай Йокушлу (Исмаиль Юксек, 63'), Оркун Кёкчю, Кенан Йылдыз Предупреждения: Марко Янкович (23'), Никола Шипчич (42'), Окай Йокушлу (46'), Никола Крстович (62'), Керем Актюркоглу (62'), Стефан Лончар (80'), Мерих Демирал (80'), Vincenzo Montella (80'), Игорь Никич (90 + 2'), Марко Туци (90 + 4'), Baris Alper Yilmaz (90 + 4')

Календарь и таблица Лиги наций

Уэльс разгромил Исландию — 4:1.

Дубль в этой игре оформил Лайам Каллен, также забивали за Уэльс Гарри Уилсон и Бреннан Джонсон.

Единственный мяч у гостей на счету Андри Гудьонсена.

Футбол. Лига наций УЕФА. B4 Уэльс — Исландия 4:1 Голы: 0:1 Андри Гудьонсен (7'), 1:1 Лиам Каллен (32'), 2:1 Лиам Каллен (45 + 1'), 3:1 Бреннан Джонсон (65'), 4:1 Гарри Уилсон (79') Предупреждения: Альфонс Сампстед (30'), Craig Bellamy (59'), Вальгейр Люнддаль Фридрикссон (67'), Даниэль Джеймс (68'), Бреннан Джонсон (72'), Jon Dagur THorsteinsson (72'), Арнор Траустасон (72'), Isak Bergmann Johannesson (84'), Сорба Томас (88')

Уэльс выиграл группу с 12 очками и будет играть в Лиге наций А. Турция (11) и Исландия (7) сыграют стыковые матчи. Черногория (3) будет выступать в Лиге наций С.