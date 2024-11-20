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    «Арсенал» хочет подписать нападающего «Ньюкасла»

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    Лондонский «Арсенал» намерен усилить свой состав забивным нападающим и готов серьезно потратиться на его приобретение.

    Александер Исак
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    Александер Исак

    Первым кандидатом в списке канониров идет форвард «Ньюкасла» Александер Исак. Трансфер может состоятся уже зимой или по окончании сезона, сообщает TEAMtalk.

    «Сороки» готовы отпустить шведского нападающего, но за сумму не менее 75 млн евро.

    В случае, если Исак покинет клуб, то ему на замену будет приобретен Доминик Калверт-Льюин из «Эвертона» или Джонатан Дэвид из «Лилля». Обе форварда летом получат статус свободных агентов.

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    В этом сезоне Исак в 11 матчах забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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