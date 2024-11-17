Карпин: Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру

Главный тренер сборнойобъяснил, почему решил отказаться от 6-и футболистов перед товарищеской встрече против

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов.

Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС на своём официальном сайте.

Напомним, что сборная России сыграет против Сирии в рамках товарищеского противостояния 19-го ноября в 19:30 мск.