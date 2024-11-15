Мусаев: Кривцов работает, а не ноет после потери места в основе

Главный тренер «Краснодара»сообщил как ведет себя центральный полузащитникпосле того, как потерял место в основе «быков».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Никита Кривцов Фото: fckrasnodar.ru

«То, что Кривцов потерял место в стартовом составе "Краснодара", означает его поражение в конкуренции или в чем‑то он стал хуже в сравнении с прошлым сезоном?

Думаю, что у "Краснодара" самая высокая конкуренция в средней линии. Это никакое не поражение, а его жизнь и опыт. Он молодец, очень достойно на все реагирует.

Работает, вообще не ноет. Если надо, то он даже выходил за вторую команду. Мне очень нравится, как он реагирует. Надеюсь, эта ситуация сделает его только сильнее», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

22-летний футболист в этом сезоне сыграл 18 матчей за «Краснодар», в которых забил три гола и сделал два ассиста. Его команда стала чемпионом первого круга РПЛ.