Ильцер стал главным тренером «Хоффенхайма»

Немецкийназначил 47-летнегона пост главного тренера. Ранее он работал в австрийском «Штурме».

«Я знаю и ценю Кристиана по нашей совместной работе и убежден, что именно он идеально соответствует идее, которую я задумал для "Хоффенхайма". Его стиль игры — это четкость и высокая интенсивность. Это идеально вписывается в ДНК команды.

В последние годы он доказал, что способен играть в привлекательный футбол со своими командами, а также развивать отдельных игроков», — сказал спортивный директор клуба Андреас Шикер.

Австриец Ильцер сменил на этой должности американца Пеллегрино Матараццо, который был отправлен в отставку перед паузой на матчи сборных в ноябре и работал с «деревенскими» с февраля 2023 года.

Календарь и таблица Бундеслиги

Сейчас клуб из Зингсхайма идет на 15-й позиции в таблице Бундеслиги с 9 очками после 10 матчей.