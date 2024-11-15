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    Ильцер стал главным тренером «Хоффенхайма»

    Футбол Хоффенхайм 1899 Футбол Германии
    Немецкий «Хоффенхайм» назначил 47-летнего Кристиана Ильцера на пост главного тренера. Ранее он работал в австрийском «Штурме».

    Кристиан Ильцер
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    Кристиан Ильцер

    «Я знаю и ценю Кристиана по нашей совместной работе и убежден, что именно он идеально соответствует идее, которую я задумал для "Хоффенхайма". Его стиль игры — это четкость и высокая интенсивность. Это идеально вписывается в ДНК команды.

    В последние годы он доказал, что способен играть в привлекательный футбол со своими командами, а также развивать отдельных игроков», — сказал спортивный директор клуба Андреас Шикер.

    Австриец Ильцер сменил на этой должности американца Пеллегрино Матараццо, который был отправлен в отставку перед паузой на матчи сборных в ноябре и работал с «деревенскими» с февраля 2023 года.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Сейчас клуб из Зингсхайма идет на 15-й позиции в таблице Бундеслиги с 9 очками после 10 матчей.

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