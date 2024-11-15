Черчесов: Я доволен тем, что мы уже сделали

Главный тренер сборной Казахстанавысказался о поражении в матче против Австрии (0:2) в Лиге наций.

«Первый тайм мне не понравился. Мы играли слишком уважительно. Мы пригласили их к первому голу. Затем обсудили, что не следует допускать ошибок, потому что австрийская команда быстро переходит в атаку. И тогда они это сделали. И потом — красная карточка плюс гол со штрафного… После этого мы поменялись. Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», — приводит слова Черчесова Sports.kz.

Команда Черчесова явный аутсайдер своей группы с 0 очков и разницей мячей 0-10. Австрия на первой строчке с 10 очками.