Семин — о травме Антона Миранчука: Нужно как можно быстрее выходить и набирать кондиции

Антон Миранчук — полузащитник «Сьона» Фото: globallookpress.com
«Это часть футбола и профессии. Другое дело, что после травм нужно как можно быстрее выходить и набирать кондиции. Ждать травмированных никто не хочет, надо решать задачи. Футболист должен быть на поле и играть как можно дольше. Этого хотят и тренер, и президент клуба.
Особенной проблемы в травме не вижу, но в то же время Антона брали в "Сьон", чтобы он играл важную роль и поднял команду с низов турнирной таблицы», — сказал Семин изданию ВсеПроСпорт.
В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за «Сьон» 7 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом одну желтую карточку.