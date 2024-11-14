Семин — о травме Антона Миранчука: Нужно как можно быстрее выходить и набирать кондиции

Бывший главный тренерподелился мнением о том, на какую рольбрал полузащитника, который получил травму.

«Это часть футбола и профессии. Другое дело, что после травм нужно как можно быстрее выходить и набирать кондиции. Ждать травмированных никто не хочет, надо решать задачи. Футболист должен быть на поле и играть как можно дольше. Этого хотят и тренер, и президент клуба.

Особенной проблемы в травме не вижу, но в то же время Антона брали в "Сьон", чтобы он играл важную роль и поднял команду с низов турнирной таблицы», — сказал Семин изданию ВсеПроСпорт.

В нынешнем сезоне Антон Миранчук провел за «Сьон» 7 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом одну желтую карточку.