В целом французы выиграли уже 3 игры подряд и во всех трех случаях они забили как минимум 2 мяча.
Израиль проиграл все 4 встречи в группе и судя по календарю никаких шансов у гостей уже нет. Они, вероятнее всего, опустятся в дивизион В. Так что у французов есть отличная возможность попытаться обогнать Италию и возглавить квартет.
Прогнозы и ставки
Аналитики пророчат французам легкие 3 очка. Это можно понять из оценки букмекерской линии.
- Букмекеры дают на Францию 1.09, тогда как на Израиль они выставили 26.00. Даже на ничью котировка стоит 12.50.
- Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе (к. 2.05) делают ставку на разгромную победу «триколоров».
- С ними согласен ИИ. У него прогноз 4:0 в пользу сборной Франции.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Франция — Израиль смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете подробную статистику, коэффициенты и составы на матч, а также результаты других поединков турнира.
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