Париж, стадион «Парк-де-Пренс», 5-й тур Лиги наций УЕФА . Сборнаяпримет команду, которую она разгромила в октябре со счетом 4:1.

В целом французы выиграли уже 3 игры подряд и во всех трех случаях они забили как минимум 2 мяча.

Израиль проиграл все 4 встречи в группе и судя по календарю никаких шансов у гостей уже нет. Они, вероятнее всего, опустятся в дивизион В. Так что у французов есть отличная возможность попытаться обогнать Италию и возглавить квартет.

Прогнозы и ставки

Аналитики пророчат французам легкие 3 очка. Это можно понять из оценки букмекерской линии.

Букмекеры дают на Францию 1.09 , тогда как на Израиль они выставили 26.00 . Даже на ничью котировка стоит 12.50 .

, тогда как на Израиль они выставили . Даже на ничью котировка стоит . Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе (к. 2.05 ) делают ставку на разгромную победу «триколоров».

в своем прогнозе (к. ) делают ставку на разгромную победу «триколоров». С ними согласен ИИ. У него прогноз 4:0 в пользу сборной Франции.

Трансляция матча

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