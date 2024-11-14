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    Франция — Израиль: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Париж, стадион «Парк-де-Пренс», 5-й тур Лиги наций УЕФА. Сборная Франции примет команду Израиля, которую она разгромила в октябре со счетом 4:1.

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    В целом французы выиграли уже 3 игры подряд и во всех трех случаях они забили как минимум 2 мяча.

    Израиль проиграл все 4 встречи в группе и судя по календарю никаких шансов у гостей уже нет. Они, вероятнее всего, опустятся в дивизион В. Так что у французов есть отличная возможность попытаться обогнать Италию и возглавить квартет.

    Прогнозы и ставки

    Аналитики пророчат французам легкие 3 очка. Это можно понять из оценки букмекерской линии.

    • Букмекеры дают на Францию 1.09, тогда как на Израиль они выставили 26.00. Даже на ничью котировка стоит 12.50.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе (к. 2.05) делают ставку на разгромную победу «триколоров».

    • С ними согласен ИИ. У него прогноз 4:0 в пользу сборной Франции.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Франция — Израиль смотрите на LiveCup.Run. Там же вы найдете подробную статистику, коэффициенты и составы на матч, а также результаты других поединков турнира.

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