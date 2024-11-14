В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Франция на своем поле примет Израиль. Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Израиль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Турнирное положение: Сборная занимает 2-ю строчку во второй группе Лиги наций с 9-ю баллами в копилке. Франция отстает от Италии (1-е место) лишь на 1 очко.

Команда пока стабильно идет на групповом этапе, проиграв только 1 матч при 3-х победах. Франция точно выйдет из группы, но борьба за 1-ю строчку продолжится до последнего тура.

Последние матчи: В прошлом поединке сборная обыграла на чужом поле Бельгию со счетом 2:1, а до этого Франция разгромила Израиль (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме.

До матча с Израилем французская сборная снова одолела Бельгию (2:0) и неожиданно проиграла на своем поле Италии (1:3), провалив 2-ю половину матча.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Сейчас Франция не является безусловным фаворитом турнира, у национальной команды появился небольшой кризис, плюс в составе не будет Килиана Мбаппе.

Несмотря на это, французы гораздо сильнее Израиля в любом состоянии. Должно произойти настоящее чудо, чтобы Франция проиграла в предстоящем поединке.

Израиль

Турнирное положение: Эта сборная является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Израиль занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков.

Национальная команда — худшая в своей группе практически по всем показателям. К примеру, Израиль пропустил 13 раз за последние 4 матча при 4-х забитых голах.

Последние матчи: В прошедшей встрече национальная команда крупно проиграла Италии со счетом 1:4, а до этого с таким же счетом уступила сборной Франции.

Единственный матч, где Израиль дал бой своему сопернику — это поединок против Италии (1:2), решающий гол в той встрече сборная пропустила на 62-й минуте.

Состояние команды: Будем честны — израильской сборной просто не повезло с соперниками на групповом этапе Лиги наций. У сборной просто нет шансов в матчах против Франции, Бельгии или Италии.

Стоит отметить, что в 21-м веке Израиль дважды играл вничью с Францией, но это было в 2004-м и 2005-м годах. В предстоящем матче израильской сборной будет сложно повторить результаты 20-летней давности.

Статистика для ставок

У Франции продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд

Израиль проиграл все 4 матча на групповом этапе Лиги наций

В последних 5-и очных встречах Израиль дважды играл вничью с Францией

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.12, победа Израиля — 19.00, ничья — 9.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что Франция забьет довольно много голов в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал Франции 3 больше за 2.05.

Прогноз: Конечно, Франция победит, но с каким отрывом в счете? Прогнозируем, что с большим отрывом, минимум, в 3 мяча.

Ставка: Победа Франции с форой (-2.5) за 2.05.