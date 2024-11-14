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    У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче

    Франция — Израиль. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 ноября 2024 года

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    Рандаль Коло Муани — игрок сборной Франции
    В рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций Франция на своем поле примет Израиль. Поединок пройдет 14 ноября и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Израиль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Ноября 2024 года

    Франция

  • Париж
    •  Франция 22:45 Израиль

    Израиль

  • Иерусалим
    •

    Франция

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-ю строчку во второй группе Лиги наций с 9-ю баллами в копилке. Франция отстает от Италии (1-е место) лишь на 1 очко.

    Команда пока стабильно идет на групповом этапе, проиграв только 1 матч при 3-х победах. Франция точно выйдет из группы, но борьба за 1-ю строчку продолжится до последнего тура.

    Франция — Израиль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке сборная обыграла на чужом поле Бельгию со счетом 2:1, а до этого Франция разгромила Израиль (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме.

    До матча с Израилем французская сборная снова одолела Бельгию (2:0) и неожиданно проиграла на своем поле Италии (1:3), провалив 2-ю половину матча.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Сейчас Франция не является безусловным фаворитом турнира, у национальной команды появился небольшой кризис, плюс в составе не будет Килиана Мбаппе.

    Несмотря на это, французы гораздо сильнее Израиля в любом состоянии. Должно произойти настоящее чудо, чтобы Франция проиграла в предстоящем поединке.

    Израиль

    Турнирное положение: Эта сборная является одним из главных аутсайдеров Лиги наций. Израиль занимает последнее 4-е место в своей группе без набранных очков.

    Национальная команда — худшая в своей группе практически по всем показателям. К примеру, Израиль пропустил 13 раз за последние 4 матча при 4-х забитых голах.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече национальная команда крупно проиграла Италии со счетом 1:4, а до этого с таким же счетом уступила сборной Франции.

    Единственный матч, где Израиль дал бой своему сопернику — это поединок против Италии (1:2), решающий гол в той встрече сборная пропустила на 62-й минуте.

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    Состояние команды: Будем честны — израильской сборной просто не повезло с соперниками на групповом этапе Лиги наций. У сборной просто нет шансов в матчах против Франции, Бельгии или Италии.

    Стоит отметить, что в 21-м веке Израиль дважды играл вничью с Францией, но это было в 2004-м и 2005-м годах. В предстоящем матче израильской сборной будет сложно повторить результаты 20-летней давности.

    Статистика для ставок

    • У Франции продолжается победная серия, которая насчитывает уже 3 матча подряд

    • Израиль проиграл все 4 матча на групповом этапе Лиги наций

    • В последних 5-и очных встречах Израиль дважды играл вничью с Францией

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.12, победа Израиля — 19.00, ничья — 9.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 2.95 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что Франция забьет довольно много голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал Франции 3 больше за 2.05.

    Прогноз: Конечно, Франция победит, но с каким отрывом в счете? Прогнозируем, что с большим отрывом, минимум, в 3 мяча.

    Ставка: Победа Франции с форой (-2.5) за 2.05.

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    Франция — Израиль: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. У Израиля нет ни единого шанса набрать очки в предстоящем матче
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