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    Бышовец — о предстоящих матчах сборной России: Соперничества не жду

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи Сборная Брунея Сборная Сирии
    Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями перед предстоящими товарищескими матчами национальной команды против Брунея и Сирии.

    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России

    «Время не теряется зря, сборная живет, развивается. Безусловно, условия создают определенные проблемы, что связано, прежде всего, с уровнем соперников. На их фоне сложно оценить уровень наших футболистов и проделанную тренерским штабом работу. Мы знаем много примеров, когда наш собственный чемпионат не может служить критерием в этом вопросе. Испытанием для талантливых игроков становятся матчи в еврокубках, на международных турнирах сборных.

    От предстоящих игр с Брунеем и Сирией соперничества не жду. Но это забота Карпина и его штаба, в первую очередь. В конце концов, тренировочные сборы — это знакомство не только с футбольными требованиями, но и с человеческими качествами футболистов», — сказал Бышовец ВсеПроСпорт.

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