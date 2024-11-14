Бышовец — о предстоящих матчах сборной России: Соперничества не жду

Экс-тренер сборнойподелился мыслями перед предстоящими товарищескими матчами национальной команды против

«Время не теряется зря, сборная живет, развивается. Безусловно, условия создают определенные проблемы, что связано, прежде всего, с уровнем соперников. На их фоне сложно оценить уровень наших футболистов и проделанную тренерским штабом работу. Мы знаем много примеров, когда наш собственный чемпионат не может служить критерием в этом вопросе. Испытанием для талантливых игроков становятся матчи в еврокубках, на международных турнирах сборных.

От предстоящих игр с Брунеем и Сирией соперничества не жду. Но это забота Карпина и его штаба, в первую очередь. В конце концов, тренировочные сборы — это знакомство не только с футбольными требованиями, но и с человеческими качествами футболистов», — сказал Бышовец ВсеПроСпорт.

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится завтра, 15-го ноября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.