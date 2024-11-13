Нападающий «Порту» может заменить в «Барсе» Левандовского

Нападающий «Порту»входит в список трансферных целей

По информации El Nacional, в каталонском клубе рассматривают Омородиона в качестве возможной долгосрочной замены Роберту Левандовскому.

Омородион перед началом сезона перешел в «Порту» из мадридского «Атлетико» за 15 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего испанца в 35 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Порту» 13 матчей и забил 12 мячей.

Левандовский возглавляет бомбардирскую гонку текущего чемпионата Испании, забив 14 мячей в 13-ти матчах.