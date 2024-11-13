В «Локомотиве» отреагировали на скандальное интервью Дзюбы

выпустил с официальным заявлением по поводу интервью бывшего футболиста команды, который сейчас выступает за

«Относительно отдельных заявлений, сделанных футболистом Артёмом Дзюбой в интервью "Матч ТВ" и эпизодов, касающихся его карьеры в ФК "Локомотив", сообщаем следующее:

Мы расцениваем оценки и манеру высказываний, которые допустил в своих ответах Артём Дзюба, как грубое нарушение спортивной и деловой этики, демонстрацию неуважения к российскому футбольному сообществу. Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской Премьер-Лигой, дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы.

Вызывает удивление, что такого рода интервью нашло место в эфире "Матч ТВ", позиционирующего себя как спортивное СМИ №1 в мире российского спорта, а также позиция заместителя генерального продюсера канала, который расценивает это интервью как легендарный успех спортивной журналистики и канала "Матч ТВ" в частности, и благодарит "за фантастический прогрев РПЛ и Winline".

Также ФК "Локомотив" обращает внимание, что отсутствует какая-либо позиция РПЛ, которая на своих ресурсах анонсировала указанное интервью. Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?

ФК "Локомотив" продолжит заданный вектор развития клуба, заключающийся в формировании команды преимущественно из своих воспитанников и талантливых российских футболистов, руководствуясь интересами футбола и болельщиков клуба», — сообщает пресс-служба клуба.