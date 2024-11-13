В этой паре все ясно. При любом раскладевыйдут в плей-офф турнира и будут сражаться с лучшими командами Лиги наций

При этом итальянцы сейчас идут первыми в квартете. Они ни разу не проиграли и наверняка намерены сохранить эту статистику. На данный момент «Лазурная команда» имеет 4 победы и одну ничью.

Если у хозяев 13 очков, то у французов на 3 пункта меньше. Они одержали 3 победы, раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. На старте турнира «Триколоры» на своем поле уступили Италии 1:3.

Прогнозы и ставки

В преддверие такого поединка многие эксперты решили выдать свои оценки. Интересно, что явного фаворита в этой паре нет.

Букмекеры дают такие котировки: 2.70 на Италию и 2.90 на Францию. За 3.10 можно поставить на ничью.

на Италию и на Францию. За можно поставить на ничью. Аналитики LiveSport.Ru выдали свой прогноз с коэффициентом 1.88 . Трансляция матча

выдали свой прогноз с коэффициентом . На сайте LiveCup.Run можно посмотреть прямую трансляцию матча Италия — Франция. Там же найдется подробная статистика, онлайн-результаты, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

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