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    Италия — Франция: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В этой паре все ясно. При любом раскладе Италия и Франция выйдут в плей-офф турнира и будут сражаться с лучшими командами Лиги наций.

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    При этом итальянцы сейчас идут первыми в квартете. Они ни разу не проиграли и наверняка намерены сохранить эту статистику. На данный момент «Лазурная команда» имеет 4 победы и одну ничью.

    Если у хозяев 13 очков, то у французов на 3 пункта меньше. Они одержали 3 победы, раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. На старте турнира «Триколоры» на своем поле уступили Италии 1:3.

    Прогнозы и ставки

    В преддверие такого поединка многие эксперты решили выдать свои оценки. Интересно, что явного фаворита в этой паре нет.

    • Букмекеры дают такие котировки: 2.70 на Италию и 2.90 на Францию. За 3.10 можно поставить на ничью.

    • Аналитики LiveSport.Ru выдали свой прогноз с коэффициентом 1.88.

      Трансляция матча

    • На сайте LiveCup.Run можно посмотреть прямую трансляцию матча Италия — Франция. Там же найдется подробная статистика, онлайн-результаты, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.
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