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    Захарян считает, что Тюкавин мог бы заиграть в чемпионате Испании

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян заявил, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин способен заиграть в испанской Примере.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»

    «Три лучших игрока Ла Лиги прямо сейчас? Ямаль, Винисиус и Беллингем. Кто из российского чемпионата мог бы заиграть в Испании? Костя Тюкавин», — сказал Захарян «Матч ТВ».

    Напомним, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» продолжает восстанавливаться после травмы. Захарян еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

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    • Тюкавин принял участие в 15-и встречах за «Динамо» в сезоне 2024/2025, забил 5 голов и сделал голевую передачу.

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