Захарян считает, что Тюкавин мог бы заиграть в чемпионате Испании

Полузащитникзаявил, что нападающийспособен заиграть в испанской Примере.

«Три лучших игрока Ла Лиги прямо сейчас? Ямаль, Винисиус и Беллингем. Кто из российского чемпионата мог бы заиграть в Испании? Костя Тюкавин», — сказал Захарян «Матч ТВ».

Напомним, что российский полузащитник «Реал Сосьедада» продолжает восстанавливаться после травмы. Захарян еще не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

Тюкавин принял участие в 15-и встречах за «Динамо» в сезоне 2024/2025, забил 5 голов и сделал голевую передачу.