ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Точилин«Хочется, чтобы появился новый чемпион». Александр Точилин — об итогах первого круга чемпионата РПЛ — 2024/25
    Все новости спорта

    Кафанов: В «ПСЖ» нет претензий к Сафонову, они им очень довольны

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Сборная России Футбол России Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о шансах Матвея Сафонова стать основным в «ПСЖ».

    Виталий Кафанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Кафанов

    «Последний раз общался с Сафоновым перед "Атлетико". Чувствует себя хорошо, тренеры "ПСЖ" дали ещё шанс Доннарумме, потому что он всё-таки заслужил тем, что долго играет, больше опыта. Но у них нет претензий к Матвею, они им очень довольны.

    Ещё они смотрят на то, где соперник сильнее прессингует. Матвей выходит в тех матчах, потому что лучше играет ногами. Это ощутимое преимущество перед Доннаруммой. Но Джанлуиджи делает ошибки, потихоньку кредит доверия к Матвею — выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне. Это уже не та ситуация, которая была в июле, когда он только пришёл. Всё изменилось быстрее, чем я предполагал. Здесь есть и заслуга Матвея, и неудачные игры Доннаруммы. Матвея могут поставить в состав в любой момент. Они об этом узнают за два-три часа до игры», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

    Сафонов провел за парижан четыре матча во всех турнирах, пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Трактор» справится с набирающей ход «Магниткой»
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Чад — Сьерра-Леоне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ак Барс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Спартак Москва (легенды) — Динамо Москва (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры