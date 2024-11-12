Кафанов: В «ПСЖ» нет претензий к Сафонову, они им очень довольны

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о шансахстать основным в

«Последний раз общался с Сафоновым перед "Атлетико". Чувствует себя хорошо, тренеры "ПСЖ" дали ещё шанс Доннарумме, потому что он всё-таки заслужил тем, что долго играет, больше опыта. Но у них нет претензий к Матвею, они им очень довольны.

Ещё они смотрят на то, где соперник сильнее прессингует. Матвей выходит в тех матчах, потому что лучше играет ногами. Это ощутимое преимущество перед Доннаруммой. Но Джанлуиджи делает ошибки, потихоньку кредит доверия к Матвею — выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне. Это уже не та ситуация, которая была в июле, когда он только пришёл. Всё изменилось быстрее, чем я предполагал. Здесь есть и заслуга Матвея, и неудачные игры Доннаруммы. Матвея могут поставить в состав в любой момент. Они об этом узнают за два-три часа до игры», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

Сафонов провел за парижан четыре матча во всех турнирах, пропустил два мяча и дважды отыграл на ноль.