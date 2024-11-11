Булыкин: Мне сейчас «Локомотив» напоминает «Аякс»

Известный в прошлом нападающий «Локомотива», «Аякса» и сборной Россииподелился своим мнением об игре железнодорожников.

«Для "Локомотива" эти полсезона являются очень положительным моментом. Многие говорили, что ушли опытные футболисты: Миранчук, Дзюба, Жемалетдинов и всё у команды посыплется. Но футбол показывает другое. Мне сейчас "Локомотив" напоминает "Аякс", где доверяют молодёжи и все раскрываются.

Если посмотреть, то даже на скамейке запасных молодёжь готова выйти и показать хороший футбол. Намного круче, когда у тебя горящие и голодные глаза, чем когда у тебя есть легионер, которому самое главное — деньги на банковском счету.

"Локомотив" в первом круге показал, что наши критики оказались неправы. Команда доказывает игрой, новыми звёздами и количеством футболистов в сборной России. Я считаю, что наша сборная даже в такое время является лицом страны.

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"Локомотив" делает всё правильно. Хочется гордиться такими командами. Критики и люди, которые говорили, что с российскими футболистами невозможно показывать результат, теперь не могут ничего говорить», — сказал Булыкин «Чемпионату».