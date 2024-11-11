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    Булыкин: Мне сейчас «Локомотив» напоминает «Аякс»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Локомотив РПЛ Футбол России Эредивизия Аякс
    Известный в прошлом нападающий «Локомотива», «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением об игре железнодорожников.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Для "Локомотива" эти полсезона являются очень положительным моментом. Многие говорили, что ушли опытные футболисты: Миранчук, Дзюба, Жемалетдинов и всё у команды посыплется. Но футбол показывает другое. Мне сейчас "Локомотив" напоминает "Аякс", где доверяют молодёжи и все раскрываются.

    Если посмотреть, то даже на скамейке запасных молодёжь готова выйти и показать хороший футбол. Намного круче, когда у тебя горящие и голодные глаза, чем когда у тебя есть легионер, которому самое главное — деньги на банковском счету.

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    • "Локомотив" в первом круге показал, что наши критики оказались неправы. Команда доказывает игрой, новыми звёздами и количеством футболистов в сборной России. Я считаю, что наша сборная даже в такое время является лицом страны.

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    "Локомотив" делает всё правильно. Хочется гордиться такими командами. Критики и люди, которые говорили, что с российскими футболистами невозможно показывать результат, теперь не могут ничего говорить», — сказал Булыкин «Чемпионату».

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