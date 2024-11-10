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    Смотреть онлайн матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 10.11.2024. Прямая трансляция в 17:00

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер Сити» в матче 11-го тура АПЛ. Команды уже встречались 30 октября в Кубке лиги, когда МЮ победил 5:2.

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    В целом после ухода Эрика тен Хага «красные дьяволы» преобразились. Под руководством Рууда ван Нистелроя хозяева сыграли 3 поединка и одержали две победы — 2:0 с ПАОКом и 5:2 с «Лестером». Также была ничья с «Челси» 1:1.

    «Лестер», наоборот, не может выиграть уже 3 матча. Кроме крупного поражения от МЮ гости потерпели фиаско в игре с «Ноттингемом» (1:3). В последней своей встрече они довольствовались только ничьей с «Ипсвичем» (1:1).

    Прогнозы и ставки

    В связи с текущей формой «Ман Юнайтед», аналитики дают «Лестеру» мало шансов.

    • Букмекеры считают хозяев полноценными фаворитами встречи и предлагают такие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.34, победа «Лестера» — 7.80, ничья — 5.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.00 тоже ставят на МЮ.

    • У искусственного интеллекта в виртуальной битве победил «Юнайтед» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run, где также можно найти статистику, стартовые составы и букмекерские котировки.

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