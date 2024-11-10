«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: смотреть онлайн в прямом эфире

приметв матче 11-го тура АПЛ. Команды уже встречались 30 октября в Кубке лиги, когда МЮ победил 5:2.

В целом после ухода Эрика тен Хага «красные дьяволы» преобразились. Под руководством Рууда ван Нистелроя хозяева сыграли 3 поединка и одержали две победы — 2:0 с ПАОКом и 5:2 с «Лестером». Также была ничья с «Челси» 1:1.

«Лестер», наоборот, не может выиграть уже 3 матча. Кроме крупного поражения от МЮ гости потерпели фиаско в игре с «Ноттингемом» (1:3). В последней своей встрече они довольствовались только ничьей с «Ипсвичем» (1:1).

Прогнозы и ставки

В связи с текущей формой «Ман Юнайтед», аналитики дают «Лестеру» мало шансов.

Букмекеры считают хозяев полноценными фаворитами встречи и предлагают такие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.34 , победа «Лестера» — 7.80 , ничья — 5.60 .

, победа «Лестера» — , ничья — . Эксперты LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.00 тоже ставят на МЮ.

в своем прогнозе с коэффициентом тоже ставят на МЮ. У искусственного интеллекта в виртуальной битве победил «Юнайтед» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» смотрите на LiveCup.Run, где также можно найти статистику, стартовые составы и букмекерские котировки.