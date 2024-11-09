«Марсель» сенсационно уступил «Осеру»

На голы Лассина Синайоко, Гаэтана Перрина и Хамеда Траоре хозяева ответили лишь точным ударом Мэйсона Гринвуда.
Футбол. Франция. Лига 1
Марсель — Осер 1:3
Голы: 0:1 Лассин Синайоко (10'), 0:2 Гаэтан Перрен (43'), 0:3 Хамед Траоре Жуниор (45'), 1:3 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (65') Марсель: Херонимо Рульи, Поль Лирола (Amir Murillo, 77'), Леонардо Балерди, Лилиан Брассье (Жоффрей Кондогбиа, 66'), Адриен Рабьо, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Кентен Мерлен (Улиссес Гарсия, 46'), Луис Энрике, Ниль Мопе (Элье Ваи, 46'), Jonathan Rowe (Исмаэль Коне, 46') Осер: Донован Леон, Гидеон Менса, Ки-Яна Хувер, Клеман Акпа, Гэбриэл Ошо, Хамед Траоре Жуниор, Кевин Дануа (Тио Бэр, 79'), Элиша Овусу, Райан Равелсон, Лассин Синайоко (Ассан Диуссе, 78'), Гаэтан Перрен (Адо Онаиву, 85') Предупреждения: Адриен Рабьо (60'), Мэйсон Гринвуд (66'), Донован Леон (66'), Элье Ваи (88'), Тио Бэр (89')
Благодаря победе «Осер» смог набрать 16 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Марселя» осталось 20 баллов и вторая строчка.