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    «Бавария» будет главным конкурентом клубов АПЛ в борьбе за Дьёкереша

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    Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьёкереш может продолжить карьеру в Бундеслиге.

    Виктор Дьёкереш
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    Виктор Дьёкереш

    По информации Sky Germany, «Бавария» входит в число клубов, которые заинтересованы в подписании шведского футболиста.

    «Бавария» будет основным конкурентом клубов английской Премьер-лиги в борьбе за Дьёкереша.

    Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Спортинга» стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

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    • Ряд источников утверждают, что «Спортинг» готов продать 26-летнего форварда за 60 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дьёкереша в 70 миллионов евро.

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