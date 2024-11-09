«Бавария» будет главным конкурентом клубов АПЛ в борьбе за Дьёкереша

Нападающий лиссабонского «Спортинга»может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По информации Sky Germany, «Бавария» входит в число клубов, которые заинтересованы в подписании шведского футболиста.

«Бавария» будет основным конкурентом клубов английской Премьер-лиги в борьбе за Дьёкереша.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Спортинга» стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Ряд источников утверждают, что «Спортинг» готов продать 26-летнего форварда за 60 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Дьёкереша в 70 миллионов евро.