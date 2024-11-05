«Ливерпуль» — «Байер»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Джонс, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Гакпо, Диас.

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Хинкапи, Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо, Вирц, Гарсия, Бонифейс.

Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го ноября в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице с 9-ю очками в активе. «Байер» — на 6-й позиции (7).