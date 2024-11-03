Стал известен календарь ответных матчей 1/4 финала Кубка России Путь РПЛ

Трофей Кубка России Фото: globallookpress.com
Матчи Пути регионов пройдут 26–27 ноября, ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ — 26–28 ноября. Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ запланированы на 5–6 ноября.
Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап
26 ноября (вторник)
16:00. «Тюмень» — «Краснодар»
18:15. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти)
27 ноября (среда)
16:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки»
18:15. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)
Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи
26 ноября (вторник)
20:30. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)
27 ноября (среда)
18:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт‑Петербург)
20:30. «Ростов» — Спартак (Москва)
28 ноября (четверг)
19:30. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва).