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  • 12:28
    • Стал известен календарь ответных матчей 1/4 финала Кубка России Путь РПЛ
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    Стал известен календарь ответных матчей 1/4 финала Кубка России Путь РПЛ

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    Российский футбольный союз утвердил календарь ответных матчей четвертьфинала Кубка России, сообщил официальный сайт организации.

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    Матчи Пути регионов пройдут 26–27 ноября, ответные игры 1/4 финала Пути РПЛ — 26–28 ноября. Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ запланированы на 5–6 ноября.

    Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

    26 ноября (вторник)

    16:00. «Тюмень» — «Краснодар»

    18:15. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти)

    27 ноября (среда)

    16:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки»

    18:15. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

    Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

    26 ноября (вторник)

    20:30. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

    27 ноября (среда)

    18:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт‑Петербург)

    20:30. «Ростов» — Спартак (Москва)

    28 ноября (четверг)

    19:30. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва).

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