«Жирона» — «Леганес»: счет матча 4:3, обзор голов

На голы Мигеля Гутьерреса, Арнау Мартинеса, Кристиана Стуани и автогол Серхио Гонсалеса гости ответили точными ударами Ренато Тапиа, Хуана Круса и Мунира Эль-Хаддади.
Футбол. Испания. Примера
Жирона — Леганес 4:3
Голы: 1:0 Мигель Гутьеррес (21'), 1:1 Ренато Тапиа (24'), 2:1 Арнау Мартинес (31'), 2:2 Хуан Крус (41'), 3:2 Кристиан Стуани (пенальти) (62'), 4:2 Серхио Гонсалес (автогол) (73'), 4:3 Мунир Эль-Хаддади (77') Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес, Хуанпе, Давид Лопес, Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера, Донни ван де Бек, Боян Миовски (Кристиан Стуани, 61'), Бриан Хиль, Silvi Clua (Ориоль Ромеу Видаль, 71') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус, Энрик Франкеса, Матия Настасич, Серхио Гонсалес (Хавьер Эрнандес, 88'), Адриа Альтимира (Валентен Розье, 77'), Дарко Брашанац (Роберто Лопес, 90'), Сейдуба Сиссе (Мунир Эль-Хаддади, 77'), Иван Неу (Оскар Родригес, 77'), Ренато Тапиа, Мигель Де ла Фуэнте Предупреждения: Иван Неу (33'), Матия Настасич (82'), Мунир Эль-Хаддади (87'), Пауло Гассанига (88'), Ориоль Ромеу Видаль (90 + 2'), Оскар Родригес (90 + 8')
Календарь и таблица испанской Примеры
У «Жироны» стало 15 очков и десятое место в турнирной таблице ла лиги. «Леганес» (11) — 15-й.