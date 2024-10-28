Морган об увольнении тен Хага: Роналду был прав

Британский журналиствысказался об увольнении с поста главного тренера

«Каждое слово, которое мне сказал Криштиану (Роналду) о тен Хаге в том интервью, подтвердилось временем.

Эрик — чрезвычайно разрекламированный, недальновидный, неуважительный и совершенно посредственный тренер, который просто не мог справиться с талантами мирового класса и управлять клубом такого уровня», — написал Морган на своей странице в социальных сетях.

Ранее капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш выступил с заявлением после отставки Эрика тен Хага. После 9-и туров в АПЛ «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице с 11-ю очками в активе.