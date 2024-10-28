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    • «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку тен Хага
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    Бруну Фернандеш выступил после отставки тен Хага

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после отставки главного тренера Эрика тен Хага обратился к болельщикам.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    «Спасибо за все, босс! Я ценю ваше доверие и моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

    Даже зная, что последний период был не очень удачным для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!», — написал Бруну на своей странице в соцсетях.

    Календарь и таблица АПЛ

    Голландец стал тренером «МЮ» в апреле 2022 года. После 9 туров в АПЛ команда идет только на 14-й позиции в чемпионате. Это и стало основной причиной отставки.

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