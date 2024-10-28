Бруну Фернандеш выступил после отставки тен Хага

Капитан «Манчестер Юнайтед»после отставки главного тренераобратился к болельщикам.

«Спасибо за все, босс! Я ценю ваше доверие и моменты, которые мы разделили вместе. Желаю вам всего наилучшего в будущем.

Даже зная, что последний период был не очень удачным для всех нас, я надеюсь, что вы, болельщики, сможете сохранить в памяти то хорошее, что тренер сделал для нашего клуба!», — написал Бруну на своей странице в соцсетях.

Календарь и таблица АПЛ

Голландец стал тренером «МЮ» в апреле 2022 года. После 9 туров в АПЛ команда идет только на 14-й позиции в чемпионате. Это и стало основной причиной отставки.