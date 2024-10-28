Источник: «МЮ» вел переговоры с наставником «Спортинга» Аморимом

Главный тренерне сможет возглавитьпредстоящей зимой. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» делало запрос в «Спортинг» о возможном переходе главного тренера Рубена Аморима на замену Эрика тен Хага.

Наставник португальцев не планирует покидать команду зимой, желая доработать до конца нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» может выкупить Аморима летом 2025-го года.

Напомним, что сегодня, 28-го октября пресс-служба «красных дьяволов» сообщила о расставании с Эриком тен Хагом.