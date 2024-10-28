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    Источник: «МЮ» вел переговоры с наставником «Спортинга» Аморимом

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    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим не сможет возглавить «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Рубен Аморим — главный тренер «Спортинга»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Спортинга»

    Стало известно, что руководство «Манчестер Юнайтед» делало запрос в «Спортинг» о возможном переходе главного тренера Рубена Аморима на замену Эрика тен Хага.

    Наставник португальцев не планирует покидать команду зимой, желая доработать до конца нынешнего сезона. «Манчестер Юнайтед» может выкупить Аморима летом 2025-го года.

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