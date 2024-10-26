ЦСКА — «Факел»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 13-го тура российской Премьер-лиги.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 26-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 12-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 4-е место в таблице с 23 очками в активе. «Факел» — на 14-й позиции (10).