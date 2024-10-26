ЦСКА на своем поле сыграет с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

ЦСКА

ЦСКА находится на четвертом месте с турнирной таблице РПЛ. Армейский клуб одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, набрав 23 очка в 12-ти матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:7.

Команда под руководством Марко Николича одержала победы в трех последних матчах. В двух крайних турах ЦСКА одолел на выезде махачкалинское и московское «Динамо» (1:0 и 2:1 соответственно), а до этого разгромил дома «Ахмат» — 3:0.

На этой неделе «красно-синие» обеспечили себе первое место в группе Кубка России, обыграв на своем поле «Ахмат» (1:0). Армейцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Рубином».

«Факел»

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Воронежа 10 очков в 12-ти матчах — 2 победы, 4 ничьи и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:20.

В крайнем туре «Факел» вырвал три очка на выезде у «Ахмата», забив победный мяч на 94-й минуте — 3:2. Эта победа стала для воронежцев первой в шести последних матчах РПЛ.

В Кубке России «Факел» завершил свои выступления, заняв последнее место в своей группе. В заключительном туре подопечные Игоря Пятибратова минимально уступили дома «Зениту» (0:1).

Личные встречи

В прошлом сезоне РПЛ матч в Воронеже завершился вничью (1:1), а в Москве была зафиксирована крупная победа ЦСКА — 4:1.

Всего в 10-ти очных матчах на счету армейцев 5 побед, «Факел» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 2.60.