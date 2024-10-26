ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    ЦСКА — «Факел». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Факел»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Факел
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона? «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Николай Комличенко«Ростов» — «Ахмат». Онлайн
    Все новости спорта
    Тамерлан Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тамерлан Мусаев
    ЦСКА на своем поле сыграет с «Факелом» в матче 13-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА находится на четвертом месте с турнирной таблице РПЛ. Армейский клуб одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, набрав 23 очка в 12-ти матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:7.

    Команда под руководством Марко Николича одержала победы в трех последних матчах. В двух крайних турах ЦСКА одолел на выезде махачкалинское и московское «Динамо» (1:0 и 2:1 соответственно), а до этого разгромил дома «Ахмат» — 3:0.

    На этой неделе «красно-синие» обеспечили себе первое место в группе Кубка России, обыграв на своем поле «Ахмат» (1:0). Армейцы вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретятся с «Рубином».

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    «Факел»

    «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Воронежа 10 очков в 12-ти матчах — 2 победы, 4 ничьи и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 8:20.

    В крайнем туре «Факел» вырвал три очка на выезде у «Ахмата», забив победный мяч на 94-й минуте — 3:2. Эта победа стала для воронежцев первой в шести последних матчах РПЛ.

    В Кубке России «Факел» завершил свои выступления, заняв последнее место в своей группе. В заключительном туре подопечные Игоря Пятибратова минимально уступили дома «Зениту» (0:1).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне РПЛ матч в Воронеже завершился вничью (1:1), а в Москве была зафиксирована крупная победа ЦСКА — 4:1.

    Всего в 10-ти очных матчах на счету армейцев 5 побед, «Факел» оказался сильнее в 3-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Факел» с коэффициентом 2.60.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  3.24
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Магомедов — Феррейра
  • Бои
  • Сегодня в 18:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ростов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Чимаев — Уиттакер
  • Бои
  • Сегодня в 22:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Зенит — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры