«Аугсбург» — «Боруссия» Д: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыи дортмундскойна матч 8-го тура немецкой Бундеслиги.

«Аугсбург»: Лабрович, Матсима, Гауэлеу, Шлоттербек, Вольф, Якич, Оньека, Яннулис, Клод Морис, Рексбечай, Титц.

«Боруссия» Д: Кобель, Райерсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Забитцер, Нмеча, Мален, Брандт, Байноу-Гиттенс, Гирасси.

Матч между этими командами стартует сегодня, 26-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 7-и туров в Бундеслиге «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 7-й позиции (13).