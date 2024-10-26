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    «Аугсбург» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч Бундеслиги

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Аугсбурга» и дортмундской «Боруссии» на матч 8-го тура немецкой Бундеслиги.

    Юлиан Брандт — игрок «Боруссии» Д
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    Юлиан Брандт — игрок «Боруссии» Д

    «Аугсбург»: Лабрович, Матсима, Гауэлеу, Шлоттербек, Вольф, Якич, Оньека, Яннулис, Клод Морис, Рексбечай, Титц.

    «Боруссия» Д: Кобель, Райерсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Забитцер, Нмеча, Мален, Брандт, Байноу-Гиттенс, Гирасси.

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    • Матч между этими командами стартует сегодня, 26-го октября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 7-и туров в Бундеслиге «Аугсбург» занимает 15-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Боруссия» Д — на 7-й позиции (13).

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