26 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» в текущем сезоне выступает на своем уровне. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Аугсбург» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда уже пропустила 18 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Аугсбург» по всем статьям уступил «Фрайбургу» (1:3).

При этом «Аугсбург» до того переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1). А вот немногим ранее команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кевин Шлоттербек, Рубен Варгас — травмированы.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Аугсбург» в 7 турах набрал всего лишь 7 очков. При этом нет сомнений, что команде снова придется сражаться за выживание в элите.

Матчи с дортмундцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» уступил трижды при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. Команда вполне может преуспеть в игре на контратаках.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: Дортмундцы все никак не могут полноценно побороться за Серебряную салатницу. По итогам 7 туров команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Боруссия» Д в текущем чемпионате набрала лишь 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома она нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1).

При этом после того команда уступила «Реалу» (2:5) в Лиге чемпионов. Да и поражение от «Униона» (1:2) в планы явно не входило.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 11 пропущенных.

Не сыграют: Карим Адейеми, Ян Коуту — травмированы.

Состояние команды: «Боруссия» Д крайне нестабильна. Да и потеря из-за травмы Адейеми сильно сказывается на атакующем потенциале команды.

Плюс атака команды действует относительно результативно. В 7 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять 14 мячей.

При этом «Боруссия» Д лишь на 1 очко отстает от зоны Лиги чемпионов. Да и Серу Гирасси уже вписался в игровой ансамбль дортмундцев.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы постараются максимально воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Боруссия» Д уже 4 года не проигрывает «Аугсбургу»

«Аугсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч

Дортмундцы забивают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.

«Боруссия» Д явно намерена улучшить собственные результаты, да и «Аугсбург» мотивирован оторваться от опасной зоны.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.50