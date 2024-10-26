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    Дортмундцы обеспечат голевое шоу

    «Аугсбург» — «Боруссия» Д. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Дортмунд
    26 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Д. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Д, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2024 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 16:30 Боруссия Д

    Боруссия Д

  • Дортмунд
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» в текущем сезоне выступает на своем уровне. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

    При этом «Аугсбург» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда уже пропустила 18 мячей.

    Аугсбург — Боруссия Д: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Аугсбург» по всем статьям уступил «Фрайбургу» (1:3).

    При этом «Аугсбург» до того переиграл менхенгладбахскую «Боруссию» (2:1). А вот немногим ранее команда уступила «РБ Лейпцигу» (0:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кевин Шлоттербек, Рубен Варгас — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Аугсбург» в 7 турах набрал всего лишь 7 очков. При этом нет сомнений, что команде снова придется сражаться за выживание в элите.

    Матчи с дортмундцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Аугсбург» уступил трижды при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально осторожно. Команда вполне может преуспеть в игре на контратаках.

    «Боруссия» Д

    Турнирное положение: Дортмундцы все никак не могут полноценно побороться за Серебряную салатницу. По итогам 7 туров команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Боруссия» Д в текущем чемпионате набрала лишь 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда пропускает почти 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома она нанесла поражение «Санкт-Паули» (2:1).

    При этом после того команда уступила «Реалу» (2:5) в Лиге чемпионов. Да и поражение от «Униона» (1:2) в планы явно не входило.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» Д победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 16 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Карим Адейеми, Ян Коуту — травмированы.

    Состояние команды: «Боруссия» Д крайне нестабильна. Да и потеря из-за травмы Адейеми сильно сказывается на атакующем потенциале команды.

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    Плюс атака команды действует относительно результативно. В 7 матчах нынешнего чемпионата она сумела настрелять 14 мячей.

    При этом «Боруссия» Д лишь на 1 очко отстает от зоны Лиги чемпионов. Да и Серу Гирасси уже вписался в игровой ансамбль дортмундцев.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Дортмундцы постараются максимально воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Боруссия» Д уже 4 года не проигрывает «Аугсбургу»

    • «Аугсбург» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • Дортмундцы забивают в среднем 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: Обе команды имеют явные проблемы с надежностью своих тылов.

    «Боруссия» Д явно намерена улучшить собственные результаты, да и «Аугсбург» мотивирован оторваться от опасной зоны.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Аугсбург» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Дортмундцы обеспечат голевое шоу
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