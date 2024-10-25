ХИК обыграл минское «Динамо», а «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном»

Завершились три матча 2-го тура общего этапа Лиги конференций.

В одной из встреч «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном» (1:1).

Единственный гол у испанской команды забил Эз Абде на 8-й минуте. «Копенгагену» удалось сравнять счет на 77-й минуте благодаря голу Кевина Дикса с пенальти.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Бетис — Копенгаген 1:1 Голы: 1:0 Абде Эззальзули (8'), 1:1 Кевин Дикс (пенальти) (77') Бетис: Адриан, Диего Льоренте, Натан, Рикардо Родригес, Пабло Форнальс, Джонни Кардозо (Хуанми, 81'), Серхи Альтмира, Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 62'), Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу (Витор Уго Роке Феррейра, 46'), Эсекьель Авила (Ассане Диао, 81') Копенгаген: Нейтан Тротт, Кевин Дикс, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Виктор Классон (Андреас Корнелиус, 71'), Магнус Маттссон (Джордан Ларссон, 62'), Лукас Лерагер (Виктор Фрохольдт, 71'), Уильям Клем (Томас Делейни, 62'), Габриэл Перейра, Мохамед Эльюнуссип, Robert (Элиас Ашури, 62') Предупреждения: Мохамед Эльюнуссип (33'), Айтор Руйбаль (37'), Эсекьель Авила (77'), Пабло Форнальс (78'), Элиас Ашури (82'), Кевин Дикс (86')

После этого матча «Бетис» занимает 27-е место в таблице общего этапа ЛК с 1-м баллом в активе, а «Копенгаген» — на 25-й позиции с тем же количеством очков.

В параллельном матче ХИК обыграл минское «Динамо» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил игрок финской команды Лиам Мёллер на 46-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги ХИК — Динамо Минск 1:0 Гол: 1:0 Лиам Мёллер (46') Предупреждения: Стефен Альфред (25'), Денис Поляков (40'), Гиоргос Анцулас (62'), Лиам Мёллер (72'), Владислав Калинин (90 + 10') Удаление: Трофим Мельниченко (82')

ХИК занимает 23-е место в таблице с 3 очками в копилке, а минское «Динамо» — на 30-й позиции без набранных баллов.

Еще в одной встрече словенская «Олимпия» одолела ЛАСК со счетом 2:0.

В составе хозяев голы записали на свой счет Алехандро Санчес на 14-й минуте и Педро Лукас на 81-й минуте.

Футбол. Лига конференций. Этап лиги Олимпия Любляна — ЛАСК 2:0 Голы: 1:0 Алехандро Бланко (14'), 2:0 Педро Лукас (81') Олимпия Любляна: Жорже Силва, Марцел Ратник, Ахмет Мухамедбегович, Давид Суалехе (Хорди Говеа, 85'), Агустин Доффо, Дино Коич (Thalisson, 71'), Алехандро Бланко (Марко Брест, 84'), Педро Лукас (Иван Дурдов, 84'), Рауль Флоруч (Реда Бултам, 64'), Matevz Vidovsek, Marko Ristic ЛАСК: Йорг Зибенхандль, Мелайро Богард, Джордж Белло, Филипп Цирайс, Максим Таловеров (Хрвое Смолчич, 68'), Филип Стойкович (Жером Боатенг, 77'), Роберт Жуль, Валон Бериша (Флориан Флеккер, 58'), Бранко Йовичич (Саша Хорват, 68'), Максимилиан Энтруп, Адиль Тауи (Марин Любичич, 58') Предупреждения: Давид Суалехе (48'), Реда Бултам (72'), Мелайро Богард (73'), Педро Лукас (82'), Ахмет Мухамедбегович (90 + 2'), Флориан Флеккер (90 + 4')

«Олимпия» располагается на 17-й позиции общего этапа с 3 очками в активе, а ЛАСК — на 28-й строчке (1).