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    Семак: За Батракова все рады

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак оценил игру полузащитника Алексея Батракова за «Локомотив» в нынешнем сезоне.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «За Батракова все рады. Приятно, что в нашем чемпионате появляются яркие игроки с российским паспортом. Все удивлены его результативностью, количеством заработанных баллов по системе "гол+пас". Вряд ли кто мог такого ожидать.

    Но любая команда — это не команда одного какого-то игрока. "Локомотив" силен не только Батраковым, есть и другие футболисты: и опытные, и молодые, которые выходят и играют, которые также влияют напрямую на результаты команды», — цитирует Семака «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 27 октября на «Газпром Арене». Игра начнется в 19:30 мск.

    После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.

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