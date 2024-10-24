Семак: За Батракова все рады

Наставник «Зенита»оценил игру полузащитниказа «Локомотив» в нынешнем сезоне.

«За Батракова все рады. Приятно, что в нашем чемпионате появляются яркие игроки с российским паспортом. Все удивлены его результативностью, количеством заработанных баллов по системе "гол+пас". Вряд ли кто мог такого ожидать.

Но любая команда — это не команда одного какого-то игрока. "Локомотив" силен не только Батраковым, есть и другие футболисты: и опытные, и молодые, которые выходят и играют, которые также влияют напрямую на результаты команды», — цитирует Семака «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 27 октября на «Газпром Арене». Игра начнется в 19:30 мск.

После 12 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками. У «Локомотива» — 27 очков и 3-я строчка.