«Севилья» планирует подписать 18-летнего полузащитника «Тоттенхэма»

Арчи Грей Фото: globallookpress.com
По информации Mucho Deporte, в переходе 18-летнего футболиста заинтересована «Севилья».
Испанский клуб надеется договориться с «Тоттенхэмом» об аренде Грея.
Transfermarkt оценивает стоимость Грея в 25 миллионов евро.
Грей перешел в «Тоттенхэм» этим летом из «Лидса» за 41 миллион евро. В текущем сезоне АПЛ он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что румынский защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин может вернуться в итальянскую Серию А.