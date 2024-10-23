«Севилья» планирует подписать 18-летнего полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма»может покинуть команду в январе.

По информации Mucho Deporte, в переходе 18-летнего футболиста заинтересована «Севилья».

Испанский клуб надеется договориться с «Тоттенхэмом» об аренде Грея.

Transfermarkt оценивает стоимость Грея в 25 миллионов евро.

Грей перешел в «Тоттенхэм» этим летом из «Лидса» за 41 миллион евро. В текущем сезоне АПЛ он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что румынский защитник «Тоттенхэма» Раду Дрэгушин может вернуться в итальянскую Серию А.