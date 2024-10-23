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    «Севилья» планирует подписать 18-летнего полузащитника «Тоттенхэма»

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    Полузащитник «Тоттенхэма» Арчи Грей может покинуть команду в январе.

    Арчи Грей
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    Арчи Грей

    По информации Mucho Deporte, в переходе 18-летнего футболиста заинтересована «Севилья».

    Испанский клуб надеется договориться с «Тоттенхэмом» об аренде Грея.

    Transfermarkt оценивает стоимость Грея в 25 миллионов евро.

    Грей перешел в «Тоттенхэм» этим летом из «Лидса» за 41 миллион евро. В текущем сезоне АПЛ он провел четыре матча, в которых не отметился результативными действиями.

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