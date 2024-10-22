Семак: Если бы забили второй мяч, игра бы сложилась для нас более спокойно

Главный тренерподвел итог матча против(1:0) в Кубке России.

«Старались, победили, порадовали болельщиков, которых было очень много. После замены Чистякова вариативности стало меньше, хотели дать ему больше возможности поиграть. Вчера он отравился, плохо себя чувствовал. У него не было сил продолжать играть. Но это игра, бывают разные сценарии развития событий.

Мантуан и Мостовой — два игрока, которые играли в прошлом матче. Сегодня они сыграли 45 минут, чтобы получить меньше нагрузки. Несмотря на навесы и стандарты в последние минуты, мы не позволили ничего создать. Если бы забили второй мяч, игра бы сложилась для нас более спокойно.

Переход на схему в три защитника связан с тем, что соперник выпустил на поле двух высоких форвардов. Наверху мы особо ничего не проиграли», — цитирует Семака «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 16 очков и занял первое место в группе D. «Факел» с 3 очками замкнул таблицу и вылетел из турнира.