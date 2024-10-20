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    «Енисей» взял верх над «Уфой»

    «Енисей» — «Уфа»: счет матча 1:0, обзор

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    «Енисей» на своем поле взял верх над «Уфой» в матче 15-го тура Первой лиги.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Красноярский коллектив нанес поражение сопернику со счетом 1:0. Единственный мяч на 95-й минуте забил Андрей Окладников.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Уфа 1:0
    Гол: 1:0 Андрей Окладников (90+5') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Михаил Тихонов, Ян Цесь, Андреа Чуканов, Александр Ломакин, Кирилл Ушатов, Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин, Максим Савельев, Tikhonov D. Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Pasevich R. Предупреждения: Даниил Корнюшин (61'), Вадим Карпов (84'), Денис Кутин (90+1'), Андрей Окладников (90+6')

    «Енисей» набрал 20 очков. Клуб поднялся на 9-ю строчку в таблице.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Уфа» с 11 баллами располагается на предпоследнем, 17-м месте.

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