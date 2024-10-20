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    Гол и ассист Ретеги обеспечили «Аталанте» победу над «Венецией»

    «Венеция» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Аталанта» обыграла «Венецию» (2:0) в матче 8-го тура итальянской Серии А.

    Матео Ретеги — игрок «Аталанты»
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    Матео Ретеги — игрок «Аталанты»

    В составе гостей голы записали на свой счет Марио Пашалич на 7-й минуте и Матео Ретеги на 47-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Аталанта 0:2
    Голы: 0:1 Марио Пашалич (7'), 0:2 Матео Ретеги (47') Венеция: Филип Станкович, Джей Идзес, Михаэль Свобода, Ричи Саградо (Ридгесиано Хапс, 65'), Франческо Дзампано, Ханс Николусси Кавилья (Джон Йебоа, 65'), Альфред Дункан, Гаэтано Ористанио (Saad El Haddad, 79'), Микаэль Эллертссон (Джанлука Бузио, 46'), Йоэль Похьянпало (Кристиан Гиткьяер, 79'), Antonio Candela Аталанта: Эдерсон (Ibrahim Sulemana, 75'), Марко Карнесекки, Давиде Дзаппакоста, Рауль Белланова, Берат Джимсити, Исак Хин (Маттео Руджери, 46'), Шарль Де Кетеларе (Николо Дзаньоло, 69'), Марио Пашалич, Мартен де Рон, Матео Ретеги (Лазар Самарджич, 69'), Адемола Лукман (Хуан Куадрадо, 46') Предупреждения: Эдерсон (44'), Джанлука Бузио (90 + 2')

    После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в таблице Серии А с 13-ю очками в активе. «Венеция» — на последней 20-й позиции (4 балла).

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