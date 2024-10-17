Первый тренер Чалова объяснил, почему Федору не надо было переходить в ПАОК

Первый тренер нападающеговысказался о переходе форварда изв греческий клуб.

«Не надо было Феде уезжать из России. Мне кажется, команды в России посильнее, чем в Греции, да и другие партнёры. Уже непонятно, переход в ПАОК — это трамплин в Европу? Или дальше стоять на месте? Бабаев сказал, что Феде там очень нравится. Правда, от нападающего нужны голы. Может, тёплый климат нравится. Обидно, что забил только один мяч — и тот такой, что можно было не засчитывать.

У него другие партнёры — в ЦСКА были посильнее, чем в ПАОКе. Но один гол за 11 матчей — это очень мало. В Греции и болельщики отличаются от наших. Они там недовольные. Надеюсь, что у него всё наладится и начнёт забивать», — цитирует Коваля «Чемпионат».

На данный момент на счету Чалова 11 матчей за ПАОК и один точный удар.