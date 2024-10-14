Грузия уступила Албании, Словакия в гостях победила Азербайджан

Завершились два матча Лиги наций с участием команд с постсоветского пространства.

Грузия на своем поле потерпела поражение с минимальным счетом от Албании — 0:1.

Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник «Интера» Кристьян Аслани.

В группе 1 после трех туров с 6 очками лидируют Грузия, Албания и Чехия, у которой матч в запасе.

Лига наций Грузия — Албания 0:1 (0:0) Гол:0:1 — 48 АсланиГрузия Мамардашвили, Лочошвили (Цитаишвили, 81), Двали, Кашия, Какабадзе, Чакветадзе, Китейшвили, Давиташвили (Шенгелия, 90+5), Кварацхелия, Зивзивадзе, МикаутадзеАлбания Стракоша, Митай, Айети, Исмайли, Балиу, Аслани, Рамадани, Байрами (Сефери, 77), Лячи, Асани, Туци (Даку, 66)

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Азербайджан на своем поле уступил Словакии со счетом 1:3.

Единственный мяч в составе хозяев на 38-й минуте забил Торал Байрамов.

У словаков отличились Лукас Гараслин (75-я) и Давид Дурис (87-я), еще один мяч в свои ворота на 15-й минуте срезал Рахиль Маммадов.