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    Грузия уступила Албании, Словакия в гостях победила Азербайджан

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    Завершились два матча Лиги наций с участием команд с постсоветского пространства.

    Кристьян Аслани
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    Кристьян Аслани

    Грузия на своем поле потерпела поражение с минимальным счетом от Албании — 0:1.

    Единственный мяч на 48-й минуте забил полузащитник «Интера» Кристьян Аслани.

    В группе 1 после трех туров с 6 очками лидируют Грузия, Албания и Чехия, у которой матч в запасе.

    Лига наций
    Грузия — Албания 0:1 (0:0)
    Гол:0:1 — 48 АсланиГрузия Мамардашвили, Лочошвили (Цитаишвили, 81), Двали, Кашия, Какабадзе, Чакветадзе, Китейшвили, Давиташвили (Шенгелия, 90+5), Кварацхелия, Зивзивадзе, МикаутадзеАлбания Стракоша, Митай, Айети, Исмайли, Балиу, Аслани, Рамадани, Байрами (Сефери, 77), Лячи, Асани, Туци (Даку, 66)

    Календарь и таблица Лиги наций

    Азербайджан на своем поле уступил Словакии со счетом 1:3.

    Единственный мяч в составе хозяев на 38-й минуте забил Торал Байрамов.

    У словаков отличились Лукас Гараслин (75-я) и Давид Дурис (87-я), еще один мяч в свои ворота на 15-й минуте срезал Рахиль Маммадов.

    Лига Наций
    Азербайджан — Словакия 1:3 (1:1)
    Голы:0:1 — 15, автогол Мамедов, 1:1 — 38 Байрамов, 1:2 — 75 Гараслин, 1:3 — 86 ДюришАзербайджан: Дженетов, Кривоцюк (Махмудов, 46), Гусейнов, Мамедов, Джафаргулиев, Исаев (Дадашов, 77), Нуриев (Абдуллаев, 88), Алиев (Гусейнов, 84), Байрамов, Шейдаев (Ахмедзаде, 77), ЭмрелиСловакия Родак, Ганцко, Шкриньяр, Шатка, Пекарик (Томич, 90), Бенеш, Лоботка (Грошовски, 84), Дуда (Риго, 90), Гараслин (Дюриш, 83), Суслов, Стрелец (Тупта, 84)
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